Американка взяла из приюта кота по кличке Беларусь – теперь он зарабатывает тысячи долларов

Источник материала: KYKY

В июне 2018 года девушка из Сан-Франциско Рэйчел Крол взяла из приюта кота по кличке Беларусь (Belarus). С того времени косоглазый кот из штата Калифорния стал звездой соцсетей – сегодня его страница в инстаграме насчитывает 262 тысяч подписчиков, а на вещах с его изображением удалось заработать уже больше 12 тысяч долларов. Все эти деньги пошли на благотворительность. В интервью «Свободе» Рэйчел рассказала о том, как кот вошел в ее жизнь, как он помогает другим животным и о его необычном имени.

«Когда Беларусь попал в приют, хвост у него был сломан, он был очень худой и, конечно же, имел косоглазие, – говорит Рэйчел Крол в беседе со «Свободой». – Мне не сказали почти ничего о том, как он раньше жил. Сказали только, что те люди [прошлая семья] от него отказались, так как они снимали жилье, а в том здании не разрешили держать животных.

Ветеринар сказал, что его косоглазие может быть результатом травмы, но также может быть и врожденным. Он объяснил, что обычно такими рождаются сиамские коты, поэтому у него, скорее всего, была травма, так как он не выглядит, как сиамский. Кажется, косоглазие не мешает ему видеть, двигаться и развлекаться – в соцсетях можно увидеть на видео, как он играет с мячиками и с другими игрушками.

Я сама работаю в компании, которая помогает людям выбрать, куда они хотели бы пожертвовать деньги на благотворительность, – продолжает Крол. – Мы сотрудничаем с компанией, которая производит футболки с его изображением, я получаю за это деньги и передаю их в благотворительные фонды. В прошлом году таких было три – тот центр в Сан-Франциско, откуда я его взяла, приют для кошек в Окленде [другой калифорнийский город], а также организация по спасению животных при лесных пожарах

К сожалению, я не знаю, почему его назвали Беларусь. Но мне понравилось имя – мне показалось, что оно ему подходит. Я и до того знала, что есть такая страна. Много людей из Беларуси – например, из Минска, – мне пишут, какой он симпатичный и как им нравится это имя».