Три года лишения свободы грозит оскорблявшим президента Польши

polskieradio.pl Прокуратура в Пуцке начала расследование по факту оскорбления президента Анджея Дуды. Этот инцидент произошел во время празднования столетия «обручения» Польши с морем, пишет









Тогда группа людей приветствовала президента криками: «лжец», «ты будешь сидеть», «государственный трибунал», «республика Банася» и «хватит врать». Во время выступления Анджея Дуды были слышны свистки, и, по сообщениям некоторых СМИ, звучали вульгарные выражения.





Есть видеозаписи инцидента, сделанными полицейскими. Тем, кто совершил правонарушение, грозит 3 года лишения свободы за публичное оскорбление президента.



