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Три года лишения свободы грозит оскорблявшим президента Польши

15.02.2020 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура начала расследование по факту оскорбления президента Польши Анджея Дуды.

Прокуратура в Пуцке начала расследование по факту оскорбления президента Анджея Дуды. Этот инцидент произошел во время празднования столетия «обручения» Польши с морем, пишет polskieradio.pl


Тогда группа людей приветствовала президента криками: «лжец», «ты будешь сидеть», «государственный трибунал», «республика Банася» и «хватит врать». Во время выступления Анджея Дуды были слышны свистки, и, по сообщениям некоторых СМИ, звучали вульгарные выражения.

Есть видеозаписи инцидента, сделанными полицейскими. Тем, кто совершил правонарушение, грозит 3 года лишения свободы за публичное оскорбление президента.
 
 
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Прокуратура начала расследование по факту оскорбления президента Польши Анджея Дуды.
 
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