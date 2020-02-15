ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Катя Варнава снялась в новом клипе Филиппа Киркорова. И он довольно провокационный

15.02.2020 14:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Романы». Ролик получился довольно провокационным. Сюжет строится вокруг католического священника, который влюблен в прихожанку, а сексуальные монахини пытаются противостоять их союзу. Главную роль в клипе вместе с Киркоровым сыграла звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

Киркоров назвал свой клип смелой картиной о запретах, предрассудках и любви. Съемки видео обошлись Филиппу в более чем в 500 тысяч долларов. Специально для клипа король российской эстрады купил три эксклюзивных костюма из мужской кутюрной коллекции Dolce & Gabbana, которая посвящена теме античных богов и называется Alta Sartoria «Боги на Земле». Главная их ценность в том, что наряды расшиты бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Концерт Филиппа Киркорова

Когда: 15 ноября, 19.00
Где: Минск-Арена (также Филипп даст концерты в Бресте, Гомеле и Гродно)
Сколько: 50−300 рублей

Купить билет

Читайте также
Артур Пирожков выпустил новый клип
«Би-2» выпустили клип-хоррор, который лучше не смотреть без особой надобности

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Романы». Ролик получился довольно провокационным. Сюжет строится вокруг католического священника, который влюблен в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прикинулся «Опелем»: необычный прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика