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Катя Варнава снялась в новом клипе Филиппа Киркорова. И он довольно провокационный
Источник материала: Tut.by
Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Романы». Ролик получился довольно провокационным. Сюжет строится вокруг католического священника, который влюблен в прихожанку, а сексуальные монахини пытаются противостоять их союзу. Главную роль в клипе вместе с Киркоровым сыграла звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.
Киркоров назвал свой клип смелой картиной о запретах, предрассудках и любви. Съемки видео обошлись Филиппу в более чем в 500 тысяч долларов. Специально для клипа король российской эстрады купил три эксклюзивных костюма из мужской кутюрной коллекции Dolce & Gabbana, которая посвящена теме античных богов и называется Alta Sartoria «Боги на Земле». Главная их ценность в том, что наряды расшиты бриллиантами и другими драгоценными камнями.
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Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Романы». Ролик получился довольно провокационным. Сюжет строится вокруг католического священника, который влюблен в...
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