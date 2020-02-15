Катя Варнава снялась в новом клипе Филиппа Киркорова. И он довольно провокационный

Источник материала: Tut.by

Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Романы». Ролик получился довольно провокационным. Сюжет строится вокруг католического священника, который влюблен в прихожанку, а сексуальные монахини пытаются противостоять их союзу. Главную роль в клипе вместе с Киркоровым сыграла звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

Киркоров назвал свой клип смелой картиной о запретах, предрассудках и любви. Съемки видео обошлись Филиппу в более чем в 500 тысяч долларов. Специально для клипа король российской эстрады купил три эксклюзивных костюма из мужской кутюрной коллекции Dolce & Gabbana, которая посвящена теме античных богов и называется Alta Sartoria «Боги на Земле». Главная их ценность в том, что наряды расшиты бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Концерт Филиппа Киркорова Когда: 15 ноября, 19.00

Где: Минск-Арена (также Филипп даст концерты в Бресте , Гомеле и Гродно )

Сколько: 50−300 рублей Купить билет

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