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Прикинулся «Опелем»: необычный прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen

15.02.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в этом году должна состояться премьера кроссовера ID.4, второй модели Volkswagen на модульной электрической платформе MEB. Прототипы «паркетника» вовсю проходят испытания и по мере приближения дебюта начинают сбрасывать камуфляж.


Тем не менее немцы всячески стараются сохранить интригу. В прошлом году публике уже показывали прототип ID.4 в психоделическом камуфляже, а на днях на дорогах снова засекли предсерийный кроссовер, умело «загримированный» под… Opel! Маскировочной пленки при этом минимум.


Соответствующие накладки на передке и корме, фейковые решетка радиатора и оптика — можно подумать, что испытания проходит рестайлинговый кроссовер Opel Grandland X. Но это всего лишь обман, призванный исказить пропорции и внешность ID.4.


По предварительным данным, будущий кроссовер Volkswagen получит два электромотора суммарной отдачей 306 лошадиных сил и батарею емкостью 83 кВтч. Ранее сообщалось, что машину официально представят на апрельском автосалоне в Нью-Йорке, но если верить новым слухам, премьера ID.4 пройдет летом на мотор-шоу в Детройте. Тем не менее серийный выпуск электрокара будет налажен в следующем году.

 
 
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Фотошпионам снова попался прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen, который пытается подражать «паркетникам» Opel.
 
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