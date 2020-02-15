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Прикинулся «Опелем»: необычный прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Уже в этом году должна состояться премьера кроссовера ID.4, второй модели Volkswagen на модульной электрической платформе MEB. Прототипы «паркетника» вовсю проходят испытания и по мере приближения дебюта начинают сбрасывать камуфляж.
Тем не менее немцы всячески стараются сохранить интригу. В прошлом году публике уже показывали прототип
Соответствующие накладки на передке и корме, фейковые решетка радиатора и оптика — можно подумать, что испытания проходит рестайлинговый кроссовер
По предварительным данным, будущий кроссовер Volkswagen получит два электромотора суммарной отдачей 306 лошадиных сил и батарею емкостью 83 кВтч. Ранее сообщалось, что машину официально представят на апрельском автосалоне в Нью-Йорке, но если верить новым слухам, премьера ID.4 пройдет летом на мотор-шоу в Детройте. Тем не менее серийный выпуск электрокара будет налажен в следующем году.
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Фотошпионам снова попался прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen, который пытается подражать «паркетникам» Opel.
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