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РФ задержала в Азовском море судно с украинцами

15.02.2020 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Азовском море Россия задержала судно с украинцами

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя гражданами Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Интерфакс.

Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке 
и предпринял попытку скрыться", -  говорится в сообщении.


По информации российских пограничников, при осмотре судна было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на вылов рыбы, отсутствовали.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, пишет korrespondent.net

Напомним, ранее Украина и Грузия подали в Международною морскую организацию совместную жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.
 
 
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В Азовском море Россия задержала судно с украинцами
 
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