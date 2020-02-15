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РФ задержала в Азовском море судно с украинцами
Источник материала: Партизан
В Азовском море Россия задержала судно с украинцами
Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя гражданами Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Интерфакс.
Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке
и предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.
По информации российских пограничников, при осмотре судна было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на вылов рыбы, отсутствовали.
Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, пишет
Напомним, ранее Украина и Грузия подали в Международною морскую организацию совместную жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.
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В Азовском море Россия задержала судно с украинцами
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