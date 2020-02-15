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«Впредь будут примером отваги и чести». Александр Лукашенко поздравил афганцев с Днём памяти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 февраля 1989 года СССР вывел войска из Афганистана. Минул ровно 31 год как последний советский солдат перешёл мост реки Амударья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интернациональный долг исполняли и десятки тысяч белорусов. Более 770 из них – погибли. День памяти воинов-интернационалистов в нашей истории – особая дата.
К воинам–интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти обратился Президент.
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Новости Беларуси. 15 февраля 1989 года СССР вывел войска из Афганистана. Минул ровно 31 год как последний советский солдат перешёл мост реки Амударья, сообщили в...
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