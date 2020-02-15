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В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения

15.02.2020 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске устанавливаются обстоятельства заражения ВИЧ-инфекцией 11-месячной девочки. 

Как сообщает Следственный комитет, к следователям за помощью обратилась 35-летняя женщина. По словам гражданки, её дочь заразилась вирусом во время лечения в одном из учреждений здравоохранения. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РБ. 

Предстоит выяснить, как именно был заражён ребёнок. Допрашиваются свидетели, медработники, изъята медицинская документация, которая будет изучена и приобщена к материалам уголовного дела. 

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Новости Беларуси. В Пинске устанавливаются обстоятельства заражения ВИЧ-инфекцией 11-месячной девочки.  Как сообщает Следственный комитет, к следователям за...
 
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