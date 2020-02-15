Профсоюзы о изменениях Трудового кодекса

Источник материала: Пинский Вестник

В конце января Федерация профсоюзов Беларуси провела IV форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства». Главной темой бесед стал обновленный Трудовой кодекс Республики Беларусь. Федерация профсоюзов принимала активное участие в изменениях законодательства, касающихся, например, выхода на досрочную пенсию, новой системы оплаты труда в бюджетных организациях.



У участников форума было большое количество вопросов, с которыми помогли разобраться представители Федерации, в том числе и председатель Михаил Орда. Эта организация печется за качество труда, и неудивительно, что и сейчас она не осталась в стороне, впервые за всю историю существования суверенного государства выступив соразработчиком Трудового кодекса.



Вторая часть форума была посвящена непосредственно работе СМИ. Министр информации Александр Карлюкевич акцентировал внимание на необходимости освещения волнующих читателей вопросов, в том числе касающихся трудового законодательства.



Кроме того, ежемесячно проводятся правовые приемы совместно с представителями прокуратуры, где рассматриваются проблемные моменты трудящихся, организованы «горячие линии» по вопросам изменения Трудового кодекса. Юристы Федерации профсоюзов всегда готовы помочь разобраться в правовых тонкостях.



Ирина ДЕНИСОВИЧ