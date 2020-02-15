Серийного автовора задержали в Березе

Источник материала: Аргументы и факты

Первое заявление о пропаже имущества поступило в августе. Мужчина оставил во дворе дома незапертую «Ниссан-Премьера». Наутро водитель недосчитался 250 рублей и документов на машину.

Осенью были совершены кражи из ещё двух автомобилей. Неизвестный подобрал ключа к «Пежо-Боксер» и «Ауди 80» и вытащил из ТС рюкзак с одеждой, предметы личной гигиены, 600 рублей, видеорегистратор и портативную батарею.

С аналогичными заявлениями в прошлом месяце в РОВД обратились еще двое местных жителей. Из «Рено-Эспейс» были похищены рюкзак, углофмашинка, туалетная вода, дезодорант и наушники, а из «Фольксваген Пассат» - диктофон, туалетная вода и 14 рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома.