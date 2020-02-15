ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серийного автовора задержали в Березе

15.02.2020 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Серийного автовора задержали в Березе
УВД Брестского облисполкома

Первое заявление о пропаже имущества поступило в августе. Мужчина оставил во дворе дома незапертую «Ниссан-Премьера». Наутро водитель недосчитался 250 рублей и документов на машину.

Осенью были совершены кражи из ещё двух автомобилей. Неизвестный подобрал ключа к «Пежо-Боксер» и «Ауди 80» и вытащил из ТС рюкзак с одеждой, предметы личной гигиены, 600 рублей, видеорегистратор и портативную батарею.

С аналогичными заявлениями в прошлом месяце в РОВД обратились еще двое местных жителей. Из «Рено-Эспейс» были похищены рюкзак, углофмашинка, туалетная вода, дезодорант и наушники, а из «Фольксваген Пассат» - диктофон, туалетная вода и 14 рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сыщики установили личность причастного к кражам. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 26-летний житель Березы. 

Серийного автовора задержали в Березе
Серийного автовора задержали в Жлобинском районе
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая сумма ущерба от действий преступника превысила 2 200 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Катя Варнава снялась в новом клипе Филиппа Киркорова. И он довольно провокационный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика