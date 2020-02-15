«Выполняли свой долг, не задумываясь». В Минске почтили память воинов-интернационалистов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О хрупкости и ценности мира 15 февраля говорили на острове мужества и скорби в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впредь будут примером отваги и чести». Александр Лукашенко поздравил афганцев с Днём памяти









Мемориал – центральное место памятных мероприятий в Беларуси. Сегодня здесь возлагали венки к монументу представители общественности, родственники погибших и участники боевых действий вдали от родины. Многие как сегодня помнят события тех дней.





Евгений Лапец, ветеран войны в Афганистане:

Включаешь зажигание – у тебя уже 60 градусов температура. Недосмотрел – закипело, остановка, значит, тебя сожгут моментом либо с гранатомета, либо нарвешься под обстрел. Главное не останавливаться в бою, чтоб техника не подвела, выйти из боя целым и вывести личный состав. Вот такая была задача для меня.





Наше поколение была патриотически воспитано, лишних вопросов никто не задавал, выполняли свой долг. Я думаю, любой, кто там оказался, все выполняли свой долг, не задумываясь. Задача ставилась – задача выполнялась.





«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет 13 тысяч бывших афганцев. На территории нашей старны проживает более 20 тысяч человек, прошедших ту военную кампанию.





Государство, как и общественная организация, всячески стараются помочь участникам боевых действий.





Валерий Гайдукевич, председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Общаемся с матерями, с ветеранами. И те, кто действительно нуждается в помощи, мы идем к исполнительной власти. Мы находим понимание и решаем те проблемы. Кому-то нужно инвалидную коляску купить, кому-то нужно лечение, кому-то с квартирой помочь, разные ситуации. Мы находим понимание у нашей исполнительной власти, и проблемы решаются.







Памятные мероприятия в честь воинов-интернационалистов, 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана проходят 15 февраля по всей стране.



