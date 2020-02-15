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Белорус Михаил Копычко вошел в шорт-лист престижного фотоконкурса в категории «Спорт»

15.02.2020 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус вошел в шорт-лист известного фотоконкурса


Один из снимков серии. Фото: Михаил Копычко

Такой чести удостоилась его серия из 9 снимков, сделанных, как сказано в описании, на международных соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями, которые проходили в Минске 16-17 марта 2019 года.

В них приняли участие около 100 атлетов из шести стран – Беларуси, Турции, Украины, Литвы, Азербайджана и Молдовы. Это были мужчины и женщины всех возрастов, с различными ограничениями – от зрения до опорно-двигательного аппарата.


«Спортсмены показали невероятную силу, было удивительно наблюдать, каких поразительных результатов они достигали. Каждый год мероприятие привлекает все больше и больше участников и болельщиков со всего мира», – говорится в описании.

Sony World Photography Awards – конкурс, который ежегодно проводит Всемирная организация фотографии. В первенстве среди профессиональных фотографов необходимо представить серию из 5-10 снимков в одной или нескольких из 10 категорий.

Имя Михаила Копычко не в первый раз звучит на международном уровне. Например, в прошлом году он оказался победителем конкурса журнала Nature и призером конкурса Британского экологического общества.
 
Теги: Минск
 
 
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