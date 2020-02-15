ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

15.02.2020 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Медики ждут результатов испытания ещё одного антивирусного препарата.

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

Свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

Власти КНР сообщили еще о 143 умерших и о 2640 новых случаях заражения, что значительно меньше, чем в последние дни, так как был применен более широкий метод диагностики. Количество жертв коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 1523 человек.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Медики...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как можно прожить с четырьмя детьми». Что говорят бюджетники, которым с ошибками начислили зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика