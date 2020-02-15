Мексиканские феминистки расписали стены и двери резиденции президента

Источник материала: СТВ

Новости Мексика. Акция в защиту прав женщин в Мехико завершилась актами вандализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Представительницы феминистских организаций в центре Мехико требовали от властей активнее бороться с преступлениями против женщин, но манифестация закончилась актами вандализма. Около 10 человек смогли войти в здание Национального дворца – резиденции главы государства, чтобы передать представителям властей петицию.





Переговоры продлились около часа и закончились безрезультатно. В отместку участницы акции расписали стены и двери Национального дворца лозунгами и оскорблениями.