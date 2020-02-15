ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?

15.02.2020 16:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Какие изменения ждут МКАД, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой».

Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Нами уже реализованы проекты по ремонту отдельных искусственных сооружений по кольцевой. Сейчас они в городе, на самом деле, являются самыми совершенными в Минске. То есть несущие современную нагрузку колесную, которые смогут пропустить те тяжеловозы, которые необходимы для жизни города. И для обеспечения подвоза каких-то грузов.  Но и планы у нас также имеются. В настоящий момент ведется ремонт только одного сооружения – это на 12-ом километре через улицу Свислочскую. И ремонт будет закончен к маю этого года.

Прорабатываются вопросы о ремонте еще двух сооружений на кольцевой. Это те сооружения, которые уже находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта. Там ведется предпроектная проработка, чтобы найти подходы к ремонту, определить технологии и понять, каким образом будет осуществляться этот ремонт.

Люди в материале: Александр Ярошик

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие изменения ждут МКАД, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой».
 
Новости дня
Новости разные
 
Мексиканские феминистки расписали стены и двери резиденции президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика