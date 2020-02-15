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Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?
Источник материала: СТВ
Какие изменения ждут МКАД, рассказал в программе
Прорабатываются вопросы о ремонте еще двух сооружений на кольцевой. Это те сооружения, которые уже находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта. Там ведется предпроектная проработка, чтобы найти подходы к ремонту, определить технологии и понять, каким образом будет осуществляться этот ремонт.
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Какие изменения ждут МКАД, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой».
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