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Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции
Источник материала: Партизан
Она стала четвертым официальным кандидатом и первой женщиной. До нее заявки подали её коллега и сопредседатель БХД Павел Северинец, глава Движения "За Свободу" Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.
Ольга Кавалькова и Игорь Борисов, фото: Надежды Гацак
Сопредседатель БХД Ольга Ковалькова сегодня подала документы для участия в праймериз по выдвижению единого кандидата на президентской кампании.
Ольга Ковалькова стала четвертым политиком, кто участвует в народном голосовании. Ранее документы на участие в праймериз подали председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель ОГП Николай Козлов и еще один сопредседатель БХД Павел Северинец.
Претендентка на единого призвала белорусов не перекладывать ответственность на других и самим участвовать в политике, в том числе присоединиться к голосованию в народном голосовании.
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Она стала четвертым официальным кандидатом и первой женщиной. До нее заявки подали её коллега и сопредседатель БХД Павел Северинец, глава Движения "За Свободу"...
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