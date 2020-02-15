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Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции

15.02.2020 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она стала четвертым официальным кандидатом и первой женщиной. До нее заявки подали её коллега и сопредседатель БХД Павел Северинец, глава Движения "За Свободу" Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.

Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции
Ольга Кавалькова и Игорь Борисов, фото: Надежды Гацак
Сопредседатель БХД Ольга Ковалькова сегодня подала документы для участия в праймериз по выдвижению единого кандидата на президентской кампании.

Ольга Ковалькова стала четвертым политиком, кто участвует в народном голосовании. Ранее документы на участие в праймериз подали председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель ОГП Николай Козлов и еще один сопредседатель БХД Павел Северинец.

Претендентка на единого призвала белорусов не перекладывать ответственность на других и самим участвовать в политике, в том числе присоединиться к голосованию в народном голосовании.
щество".
 
 
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Она стала четвертым официальным кандидатом и первой женщиной. До нее заявки подали её коллега и сопредседатель БХД Павел Северинец, глава Движения "За Свободу"...
 
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