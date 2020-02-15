Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции

Сопредседатель БХД Ольга Ковалькова сегодня подала документы для участия в праймериз по выдвижению единого кандидата на президентской кампании.





Ольга Ковалькова стала четвертым политиком, кто участвует в народном голосовании. Ранее документы на участие в праймериз подали председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель ОГП Николай Козлов и еще один сопредседатель БХД Павел Северинец.





Претендентка на единого призвала белорусов не перекладывать ответственность на других и самим участвовать в политике, в том числе присоединиться к голосованию в народном голосовании.

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