Киоски «Минсктранса» сократят, талоны начинают продавать в «Табакерках»

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске планируется существенное сокращение количества киосков «Минсктранса», в которых можно приобрести проездные билеты на общественный транспорт и пополнить проездные БСК. Как сообщил директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей ЛАСИЦКИЙ, массовый вывод киосков начнется с июня 2020 года.

По его словам, планируется каждый месяц убирать по 15 павильонов. К концу 2020 года останется около 25 точек продаж, из них 10 – в подземных переходах станций метро.

При этом билеты на одну поездку уже стали продавать в киосках, специализирующихся на продаже сигарет «Табакерка». Сейчас открыто 25 таких киосков, к концу 2020 года их количество увеличится. По словам Сергея Ласицкого, прорабатывается вопрос, чтобы в «Табакерках» не только продавали разовые талоны, но и пополняли проездные БСК.

Кроме того, билеты на проезд хотят продавать на рынках и в торговых центрах. Однако окончательного решения пока не принято, сейчас проводятся мониторинги рентабельности таких точек продаж.

Полностью не решен вопрос по установке терминалов по продаже талонов и пополнению БСК. В ближайшее время появятся всего два терминала на весь Минск: это остановочный пункт возле ГУМа и площадь Независимости. О том, когда можно будет пополнять БСК через ЕРИП, говорить пока не приходится. Задумываются в организации и о реализации билетов в продуктовых магазинах, но пока ритейлеры не готовы к сотрудничеству.