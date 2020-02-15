|
В Дятловском районе Ford насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Дятловском районе. Об этом
Наезд произошел 14 февраля, около 20.45, на 105-м километре трассы М11 граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень. Здесь водитель Ford при встречном разъезде сбил 52-летнего мужчину, который, по предварительной информации, находился в полосе движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, пешеход находился в полосе движения автомобиля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)