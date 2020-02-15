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В Дятловском районе Ford насмерть сбил пешехода

15.02.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Дятловском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Наезд произошел 14 февраля, около 20.45, на 105-м километре трассы М11 граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень. Здесь водитель Ford при встречном разъезде сбил 52-летнего мужчину, который, по предварительной информации, находился в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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По предварительной информации, пешеход находился в полосе движения автомобиля.
 
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