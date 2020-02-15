Беларусь на четвертом месте по экспорту сыров в мире

Из 104 стран мира, куда Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, 57 импортируют в том числе белорусскую молочную продукцию.





Об этом рассказала Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Республики Беларусь в ходе мероприятия BelMilk Dairy Solution 2020, пишет dairynews.ru.





В 2019 году, по данным министерства, Беларусь прибавила как по объемам производства молока — 7112,7 тыс. тонн против 7034 тыс. тонн в конце 2018 года, так и в реализации — 6374,3 тыс. тонн против 6266,3 тыс. тонн.









Фото: snobium.com

В других отраслях промышленности в 2019 году Беларуси удалось серьезно прибавить только в производстве сухой сыворотки — в стране произвели 118,8 тыс. тонн продукта, что на 125,3% больше, чем за оригинальный период 2018 года. В остальном же рост наблюдался вполне умеренный.





Темпы роста в натуральном выражении: жирных сыров — 118,5% (249,8 тыс. тонн в стране); масла животного — 100,6% (115,6 тыс. тонн); цельномолочной продукции — 99,5% (2011,2 тыс. тонн в стране); СОМ — 97,6% (125,9 тыс. тонн); сухого цельного молока — 68,2% (24,2 тыс. тонн); сухой молочной сыворотки — 125,3% (118,8 тыс. тонн).





К концу ноября 2019 года серьезно выросла доля экспорта белорусских сыров. Рост составил 118,3% — в 2019 году Беларуь экспортировала 183 тыс. тонн сыра. Также выросла доля экспорта сухой сыворотки и концентрата — на 118,7%. По экспорту сыворотки наша страна также занимает третью строчку после ЕС и США.





Общий экспорт молокопродуктов Беларуси к концу ноября 2019 года составил 4013 тыс. тонн. На 86,1% (или 71,4 тыс. тонн) вырос экспорт животного масла; экспорт творога вырос на 99,9%. Экспорт СЦМ составил 67,8% (21,3 тыс. тонн), СОМ — 103,5% (113,4 тыс. тонн).



