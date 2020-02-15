Минобразования: изменение пороговых значений баллов ЦТ не планируется

Источник материала: Аргументы и факты

Изменение пороговых значений баллов централизованного тестирования (ЦТ) в 2020 году не планируется. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей КАСПЕРОВИЧ.

По его словам, по данному вопросу проведен ряд круглых столов, обсуждений. Предлагалось оставить пороговые баллы на уровне 2019 года, увеличить их или вовсе отказаться от такого понятия, передает БЕЛТА .

В итоге было принято предварительное решение о сохранении в 2020 году пороговых значений баллов ЦТ на уровне 2019 года. «Вопрос приема затрагивает большое количество граждан. Поэтому любое действие должно быть осмыслено и серьезно взвешено. На текущий момент мы склоняемся к тому, чтобы сохранить пороговое значение на уровне прошлого года»,– отметил Сергей Касперович.