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До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Запахло весной! Похоже, зима, так и не успев начаться, подходит к концу. В начале недели в стране потеплеет. Впрочем, не забудьте прихватить зонт. В понедельник метеотренды будут определять атмосферные фронты от мощного циклона с центром над севером Норвегии, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Запахло весной! Похоже, зима, так и не успев начаться, подходит к концу. В начале недели в стране потеплеет. Впрочем, не забудьте прихватить зонт. В понедельник...
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