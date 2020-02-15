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До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

15.02.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Запахло весной! Похоже, зима, так и не успев начаться, подходит к концу. В начале недели в стране потеплеет. Впрочем, не забудьте прихватить зонт. В понедельник метеотренды будут определять атмосферные фронты от мощного циклона с центром над севером Норвегии, рассказали в программе «Плюс-минус». Во вторник скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. А к середине недели править балом будут неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря.

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Средняя температура воздуха за первую половину февраля на 5-6 градусов превышает климатическую норму. В понедельник по северной половине Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться сильным юго-западным ветром. Температура воздуха в ночные часы ожидается ночью 0 +6, в дневные часы +7 +12. Во вторник ночью +1 +6, днём +3 +9. В среду погода сохранит свой тёплый характер, но будет неустойчивая. А вот во второй половине недели на территорию Беларуси начнёт поступать более прохладные воздушные массы с Ботнического залива и Финляндии. Поэтому осадки будут проходить, в основном, в виде мокрого снега. Температура в ночные часы понизится до 0 -4, на дорогах не исключена гололедица. В дневное время температура воздуха будет слабоположительной. А к выходным на территорию Беларуси вернётся сырая и ветреная погода.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

Люди в материале: Виктория Матвиенко

 
 
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Запахло весной! Похоже, зима, так и не успев начаться, подходит к концу. В начале недели в стране потеплеет. Впрочем, не забудьте прихватить зонт. В понедельник...
 
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