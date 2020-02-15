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Индийский бегун побил рекорд Усэйна Болта во время гонки с буйволами

15.02.2020 17:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Забег с быками проводился на дистанции 142 м, которую спортсмен-любитель преодолел за 13,62 секунды.

 
Фото: flickr.com/madhugreenvalley

Индийский строитель Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» пробежал 100 м за 9,55 секунды, побив тем самым мировой рекорд (9,58 секунды), установленный ямайским спринтером Усэйном Болтом на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году. 
Как сообщает «Би-би-си», это достижение официально не будет засчитано, однако оно вызвало большой резонанс в Индии.

«Мы не хотели бы заниматься никаким сравнением с другими», — сказал президент Академии «Камбалы», профессор Гунапала Кадамба.

Он добавил, что на мировых легкоатлетических первенствах точнее фиксируют рекорды из-за наличия лучшего электронного оборудования.

Узнав об установленном неофициальном рекорде, 28-летний Гауда счел это заслугой двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.


Гонка с быками «Камбала» традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой.

В 2017 году Усэйн Болт завершил карьеру в беге, а в июне 2018 года дебютировал в футболе. Он провел первый матч за норвежский футбольный клуб Strømsgodset Idrettsforening, затем выступил за австралийскую команду Central Cost Mariners. В январе 2019 года он объявил об окончании футбольной карьеры.
 
 
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Забег с быками проводился на дистанции 142 м, которую спортсмен-любитель преодолел за 13,62 секунды.
 
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