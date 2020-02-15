Индийский бегун побил рекорд Усэйна Болта во время гонки с буйволами

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Индийский строитель Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» пробежал 100 м за 9,55 секунды, побив тем самым мировой рекорд (9,58 секунды), установленный ямайским спринтером Усэйном Болтом на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году.

Как сообщает «Би-би-си», это достижение официально не будет засчитано, однако оно вызвало большой резонанс в Индии.





«Мы не хотели бы заниматься никаким сравнением с другими», — сказал президент Академии «Камбалы», профессор Гунапала Кадамба.





Он добавил, что на мировых легкоатлетических первенствах точнее фиксируют рекорды из-за наличия лучшего электронного оборудования.





Узнав об установленном неофициальном рекорде, 28-летний Гауда счел это заслугой двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.









Гонка с быками «Камбала» традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой.





В 2017 году Усэйн Болт завершил карьеру в беге, а в июне 2018 года дебютировал в футболе. Он провел первый матч за норвежский футбольный клуб Strømsgodset Idrettsforening, затем выступил за австралийскую команду Central Cost Mariners. В январе 2019 года он объявил об окончании футбольной карьеры.



