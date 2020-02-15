Источник материала: Вороновская газета





Телеканал «Беларусь 3» отметит в эфире Международный день родного языка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

21 февраля во всем мире по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка. Социокультурный канал медиахолдинга присоединяется к акции и в этот день предлагает своей аудитории целиком белорусскоязычный эфир с лучшими телепроектами собственного производства, художественными и документальными лентами на родном языке.

Зрителей «Беларусь 3» ждут выпуски познавательных проектов, которые отражают самые разные стороны нашего наследия. Так, программа «Жывая культура», которая рассказывает о нематериальных историко-культурных ценностях белорусов, покажет изготовление традиционного свадебного каравая на Волковыщине, а проект «Артэфакты», который вместе с историками, археологами, краеведами и коллекционерами раскрывает историю материальных артефактов, поведает о Статуте Великого княжества Литовского.

Кроме того, благодаря «Архітэктуры Беларусі» зрители окажутся в усадьбе Огинских, а «Народны майстар» поближе познакомит с жизнью и творчеством известной ткачихи традиционной белорусской одежды Людмилы Ковалевой. Вечером героиней фильма-портрета о талантливой белорусской молодежи из цикла «На вышыні» станет поэтесса Екатерина Моссэ, а после документальный телефильм «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» поведает о творческой судьбе современного художника Павла Татарникова.

Среди фильмов, которые телеканал предлагает к просмотру в Международный день родного языка, — историческая драма «Анастасія Слуцкая» («Беларусьфильм», 2003), народная комедия «Свежына з салютам» («Беларусьфильм», 2001), документальные ленты «Залатыя рыбкі музыкі Станіслава Манюшкі» (Белтелерадиокомпания, 2019) к 200-летию композитора и «Мяжа» («Беларусьфильм», 2019). Все фильмы «Беларусь 3» покажет на белорусском языке.

Кроме того, зрители увидят юбилейный творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой, записанный медиахолдингом 9 февраля в Купаловском театре. Программу вечера составляют фрагменты спектаклей с ее участием.

Также 21 февраля телеканал поздравит народного артиста Беларуси профессора Михаила Финберга с днем рождения. Маэстро станет гостем проекта «Майстры и куміры», а после зрителей ждет концертная программа «Купала і Колас. Вы нас гадавалі» Национального академического концертного оркестра Беларуси под его управлением.

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