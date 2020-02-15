ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларусь 3» отметит в эфире Международный день родного языка

15.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Беларусь 3» отметит в эфире Международный день родного языка

Телеканал «Беларусь 3» отметит в эфире Международный день родного языка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

21 февраля во всем мире по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка. Социокультурный канал медиахолдинга присоединяется к акции и в этот день предлагает своей аудитории целиком белорусскоязычный эфир с лучшими телепроектами собственного производства, художественными и документальными лентами на родном языке.

Зрителей «Беларусь 3» ждут выпуски познавательных проектов, которые отражают самые разные стороны нашего наследия. Так, программа «Жывая культура», которая рассказывает о нематериальных историко-культурных ценностях белорусов, покажет изготовление традиционного свадебного каравая на Волковыщине, а проект «Артэфакты», который вместе с историками, археологами, краеведами и коллекционерами раскрывает историю материальных артефактов, поведает о Статуте Великого княжества Литовского.

Кроме того, благодаря «Архітэктуры Беларусі» зрители окажутся в усадьбе Огинских, а «Народны майстар» поближе познакомит с жизнью и творчеством известной ткачихи традиционной белорусской одежды Людмилы Ковалевой. Вечером героиней фильма-портрета о талантливой белорусской молодежи из цикла «На вышыні» станет поэтесса Екатерина Моссэ, а после документальный телефильм «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» поведает о творческой судьбе современного художника Павла Татарникова.

Среди фильмов, которые телеканал предлагает к просмотру в Международный день родного языка, — историческая драма «Анастасія Слуцкая» («Беларусьфильм», 2003), народная комедия «Свежына з салютам» («Беларусьфильм», 2001), документальные ленты «Залатыя рыбкі музыкі Станіслава Манюшкі» (Белтелерадиокомпания, 2019) к 200-летию композитора и «Мяжа» («Беларусьфильм», 2019). Все фильмы «Беларусь 3» покажет на белорусском языке.

Кроме того, зрители увидят юбилейный творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой, записанный медиахолдингом 9 февраля в Купаловском театре. Программу вечера составляют фрагменты спектаклей с ее участием.

Также 21 февраля телеканал поздравит народного артиста Беларуси профессора Михаила Финберга с днем рождения. Маэстро станет гостем проекта «Майстры и куміры», а после зрителей ждет концертная программа «Купала і Колас. Вы нас гадавалі» Национального академического концертного оркестра Беларуси под его управлением.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «Беларусь 3» отметит в эфире Международный день родного языка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании. 21 февраля во всем мире по инициативе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в ночном ДТП на проспекте Дзержинского пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика