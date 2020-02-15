Шкурин забил третий гол на сборах ЦСКА в Испании

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Илья Шкурин, который перешел в московский ЦСКА, продолжает забивать на испанских сборах своей новой команды.

На этот раз Илья отличился в матче против швейцарского «Делемона». Форвард выскочил один на один с вратарем, не стал бить мимо голкипера, а решил его обыграть. У Шкурина это получилось, он записал третий гол в свой актив.

Отметим, что белорус вышел на матч с первых минут.

Хет-триком отличился Константин Кучаев. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу ЦСКА.

Голы: Дзагоев, 30, с пенальти (1:0). Шкурин, 45 (2:0). Кучаев, 47 (3:0). Кучаев, 58 (4:0). Кучаев, 65 (5:0).

ПФК ЦСКА: Помазун, Елеев, Котин, Набабкин, Щенников, Колесниченко, Бийол, Марадишвили, Кучаев, Дзагоев, Шкурин.

Напомним, что Шкурина не вызвали на сборы национальной сборной, это связано с тем, что он проходит в неустановленные УЕФА даты.