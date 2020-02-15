ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Печём пироги с луком и раздаём. Народные приметы на неделю с 17 по 23 февраля

15.02.2020 17:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

18 февраля – Агафьин день. Если на улице тепло – морозы закончились. Если холодно – лето будет сухим и тёплым, рассказали в программе «Плюс-минус».  

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

20 февраля – день Луки. Принято печь пироги с луком. Как правило, съедали только часть, а остальное раздавали – считалось, что всё отданное вернется сторицей.

Печём пироги с луком и раздаём. Народные приметы на неделю с 17 по 23 февраля

Источник фото: pixabay.com

Смотрели и на природу. Солнце заходит красным – к колючим ветрам и холодному лету.

21 февраля – Захар Серповидец. Если в этот день гремит гром, то лето и весна будут ветреными.

 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля – Агафьин день. Если на улице тепло – морозы закончились. Если холодно – лето будет сухим и тёплым, рассказали в программе «Плюс-минус».   До +12 и мокрый...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика