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Печём пироги с луком и раздаём. Народные приметы на неделю с 17 по 23 февраля
Источник материала: СТВ
18 февраля – Агафьин день. Если на улице тепло – морозы закончились. Если холодно – лето будет сухим и тёплым, рассказали в программе
20 февраля – день Луки. Принято печь пироги с луком. Как правило, съедали только часть, а остальное раздавали – считалось, что всё отданное вернется сторицей.
Смотрели и на природу. Солнце заходит красным – к колючим ветрам и холодному лету.
21 февраля – Захар Серповидец. Если в этот день гремит гром, то лето и весна будут ветреными.
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18 февраля – Агафьин день. Если на улице тепло – морозы закончились. Если холодно – лето будет сухим и тёплым, рассказали в программе «Плюс-минус». До +12 и мокрый...
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