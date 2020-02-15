Печём пироги с луком и раздаём. Народные приметы на неделю с 17 по 23 февраля

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18 февраля – Агафьин день. Если на улице тепло – морозы закончились. Если холодно – лето будет сухим и тёплым, рассказали в программе «Плюс-минус» .

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

20 февраля – день Луки. Принято печь пироги с луком. Как правило, съедали только часть, а остальное раздавали – считалось, что всё отданное вернется сторицей.





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Смотрели и на природу. Солнце заходит красным – к колючим ветрам и холодному лету.

21 февраля – Захар Серповидец. Если в этот день гремит гром, то лето и весна будут ветреными.