Восьмилетняя украинская девочка умерла от преждевременного старения

Анна Сакидон, Фото: «Волынь24»

Об этом сообщает «Волынь24» со ссылкой на своих читателей.





lenta.ru Смерть девочки подтвердили в Волынской областной детской больнице, уточнив, что она скончалась 9 февраля от полиорганной недостаточности, пишет





Заместитель заведующего отделением анестезиологии больницы Надежда Катаман рассказала, что Сакидон наблюдалась в учреждении с раннего детства. «Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, корректируемый возраст девочки был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила восемь килограммов», — сообщила врач.

Она объяснила, что у пациентов с таким диагнозом не растет скелет, но увеличиваются внутренние органы и головной мозг. «Больные прорегией часто умирают от инсультов. У Анны было несколько инсультов, она также страдала от тетрапареза конечностей», — добавила Катаман.









Сакидон родилась в селе Качин Волынской области. Детскую прогерию, или синдром Хатчинсона — Гилфорда, у нее диагностировали в мае 2018 года, когда ей было шесть лет. Тогда девочка весила пять килограммов, а ее рост составлял 56 сантиметров. «Волынь24» отмечает, что Сакидон была единственным человеком на Украине с таким заболеванием.





В мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. Впервые данное заболевание было описано в 1886 году.



