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Восьмилетняя украинская девочка умерла от преждевременного старения

15.02.2020 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Волынской области Украины умерла восьмилетняя Анна Сакидон, страдавшая прогерией — редчайшим генетическим заболеванием, при котором организм преждевременно стареет.

Анна Сакидон, Фото: «Волынь24»
 
Об этом сообщает «Волынь24» со ссылкой на своих читателей.

Смерть девочки подтвердили в Волынской областной детской больнице, уточнив, что она скончалась 9 февраля от полиорганной недостаточности, пишет lenta.ru

Заместитель заведующего отделением анестезиологии больницы Надежда Катаман рассказала, что Сакидон наблюдалась в учреждении с раннего детства. «Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, корректируемый возраст девочки был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила восемь килограммов», — сообщила врач.
Она объяснила, что у пациентов с таким диагнозом не растет скелет, но увеличиваются внутренние органы и головной мозг. «Больные прорегией часто умирают от инсультов. У Анны было несколько инсультов, она также страдала от тетрапареза конечностей», — добавила Катаман.


Сакидон родилась в селе Качин Волынской области. Детскую прогерию, или синдром Хатчинсона — Гилфорда, у нее диагностировали в мае 2018 года, когда ей было шесть лет. Тогда девочка весила пять килограммов, а ее рост составлял 56 сантиметров. «Волынь24» отмечает, что Сакидон была единственным человеком на Украине с таким заболеванием.

В мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. Впервые данное заболевание было описано в 1886 году.
 
 
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В Волынской области Украины умерла восьмилетняя Анна Сакидон, страдавшая прогерией — редчайшим генетическим заболеванием, при котором организм преждевременно...
 
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