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Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» собирает экстремалов

15.02.2020 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Фестиваль скорости на льду собирает участников на западном побережье самого глубокого озера на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» собирает экстремалов

Уже поступили заявки от 60 смельчаков, в том числе из Франции, Германии, Польши и Италии. Каждый гонщик разрабатывает для себя оптимальный метод ошиповки покрышек для того, чтобы соблюсти баланс между сцеплением со скользкой поверхностью и достижением максимальной скорости.

Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» собирает экстремалов

Причём техника конструируется специально для подобных заездов. На Байкале уже оборудованы три трассы. 

Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» собирает экстремалов

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Новости мира. Фестиваль скорости на льду собирает участников на западном побережье самого глубокого озера на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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