Ну надо же! Минчанин устроил романтический ужин прямо в вагоне метро

Инстаграме 14 февраля. Видео с необычным застольем появилось в14 февраля.









В кадре — парень и девушка в вагоне метро, парень застилает скатертью раскладной столик, достает бокалы, розу и поздравляет девушку.

рассказал TUT.BY Андрей. — Таким образом мы решили поздравить людей с 14 февраля. А еще — обратиться к мужчинам с таким посылом: «Меньше красивых слов, больше красивых поступков», —TUT.BY Андрей.

Авторы необычного видео — «команда романтиков, три человека» — к съемке подошли вдумчиво: много ездили в метро, примеряли, где поставить стол, чтобы все, что нужно, попало в кадр, но при этом не мешать пассажирам.

В начале февраля в сети появилась фотография плохого качества, на которой был виден тот же стол с бокалами и двое парней.

— Кто-то из пассажиров сделал снимок во время нашей репетиции. Рановато попало в сеть, но зато подогрело интерес. Вообще люди очень хорошо реагировали, когда видели нас во время съемок. Пытались как-то подыграть: могли поставить что-нибудь на стол, пошутить. Это приятно, — сказал Андрей.

А напоследок добавил, что в бутылке в кадре — не вино, а гранатовый сок.



