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Россия резко увеличит выпуск танков

15.02.2020 18:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия резко увеличит выпуск танков

на фото Т-14

На совещании Минобороны с участием президента России Владимира Путина было принято решение начать массовое обновление танкового парка сухопутных войск.

Программа производства новых и модернизации старых танков рассчитана на ближайшую пятилетку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству военного ведомству.

К 2027 году армия получит не менее 900 новых танков, в том числе 500 созданных на платформе «Армата» машин Т-14. На 2020 год запланированы государственные испытания, и если они завершатся успешно, то танки поедут в войска.

Кроме того, в этом году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М. По словам замминистра обороны по вооружению Алексея Криворучко, сейчас в сухопутных войсках находится около 400 танков типа Т-90 ранних модификаций, которые необходимо модернизировать.

Предыдущие контракты на модернизацию оказались сорваны: планировалось, что в 2018-19 гг армия получит 60 модификаций Т-90М (шифр опытно-конструкторской работы «Прорыв-3»), из которых 10 должно было быть построено заново, а еще 50 единиц - пройти апгрейд.

Но сроки сдвинулись, и на от есть объективные причины, говорит источник «Ведомостей» в оборонной промышленности: было необходимо доработать систему управления огнем и сопровождения цели, а также испытать башенный модуль с новой динамической защитой, что является главным отличием Т-90М, значительно повышающим его защищенность. Сейчас проблема решена, и в 2020 году военные получат как минимум 15 машин, заверяет он.

На данный момент в сухопутных войсках современной бронетехники всего 50% - это самый низкий показатель из всех родов и видов Вооруженных сил.

По данным Счетной палаты, в 2020 году федеральный бюджет выделит на «национальную оборону» 3,1 триллиона рублей. Впервые за десятилетие военные расходы сократятся - на 110 млрд рублей, или 3,4% относительно 2019 года.

 
 
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На совещании Минобороны с участием президента России Владимира Путина было принято решение начать массовое обновление танкового парка сухопутных войск.
 
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