Потерянный край: почему в Антарктиде исчезают пингвины

Антарктические пингвины могут в ближайшее время оказаться на грани вымирания. Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в ходе полевых исследований выяснили, что за прошедшие 50 лет численность птиц сократилась в разных колониях на 60–77%. Сцены из жизни пернатых, которые скоро могут исчезнуть навсегда, — в фотогалерее