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Потерянный край: почему в Антарктиде исчезают пингвины
Источник материала: Партизан
Популяция птиц за полвека сократилась более чем на 70%
Антарктические пингвины могут в ближайшее время оказаться на грани вымирания. Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в ходе полевых исследований выяснили, что за прошедшие 50 лет численность птиц сократилась в разных колониях на 60–77%. Сцены из жизни пернатых, которые скоро могут исчезнуть навсегда, — в фотогалерее
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Популяция птиц за полвека сократилась более чем на 70%
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