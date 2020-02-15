ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

70 делегатов из 38 стран. Минск впервые провёл конференцию Европейской федерации триатлона

15.02.2020 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 февраля в Минске прошла Президентская конференция Европейской федерации триатлона. В Национальном олимпийском комитете собрались более 70 делегатов из 38 стран Старого Света,  сообщили в программе «СТВ-спорт». 

70 делегатов из 38 стран. Минск впервые провёл конференцию Европейской федерации триатлона

Среди участников были президенты и генеральные секретари федераций европейских государств, в том числе руководитель Международного союза триатлона, член международного олимпийского комитета Марсиоль Касадо. Минск впервые за всю историю развития этого вида спорта в Беларуси принимает мероприятия такого уровня.

70 делегатов из 38 стран. Минск впервые провёл конференцию Европейской федерации триатлона

Андрей Силивончик, председатель Белорусской федерации триатлона:
В борьбе между Ливерпулем и Минском выиграл Минск. Отчасти из-за того, что у нас безвизовый режим, это привлекло много стран, и у нас максимальное количество делегаций за всю историю европейского конгресса по триатлону – 38 делегаций, не считая ITU.

70 делегатов из 38 стран. Минск впервые провёл конференцию Европейской федерации триатлона

На форуме участники подвели итоги сезона и наградили лучших спортсменов, судей и организаторов по результатам года. Кстати, белорусская федерация заняла 2-е место в юниорском рейтинге развивающихся федераций триатлона Европы, а также номинирована на звание лучшей развивающейся федерации. На этом белорусы не останавливаются, уже существует договорённость о проведении этапа Кубка Европы среди юниоров в 2021 году. 

Люди в материале: Андрей Силивончик

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 февраля в Минске прошла Президентская конференция Европейской федерации триатлона. В Национальном олимпийском комитете собрались более 70...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону, Смольский - в топ-15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика