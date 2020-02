Остров Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу: цена – от €2 млн

Источник материала: KYKY

В Италии на продажу выставили один из островов Венецианской лагуны, пишет The Times. Его можно купить через аукцион, который пройдет 3 марта. Стартовая цена – 2,2 миллиона евро.

Речь идет о маленьком острове Тессера (всего 4,1 тысяча квадратных метров), на котором есть несколько зданий и небольшой ангар для лодок. Остров находится рядом с Мурано и в паре минут пути на катере от аэропорта. Раньше на нем размещался военный гарнизон, затем Тессера принадлежал неназванному итальянскому девелоперу, который хотел сделать там курорт, но обанкротился. Теперь муниципалитет Венеции выставил остров на продажу.