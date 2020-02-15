Остров Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу: цена – от €2 млн

Источник материала: KYKY

В Италии на продажу выставили один из островов Венецианской лагуны, пишет The Times. Его можно купить через аукцион, который пройдет 3 марта. Стартовая цена – 2,2 миллиона евро.

Речь идет о маленьком острове Тессера (всего 4,1 тысяча квадратных метров), на котором есть несколько зданий и небольшой ангар для лодок. Остров находится рядом с Мурано и в паре минут пути на катере от аэропорта. Раньше на нем размещался военный гарнизон, затем Тессера принадлежал неназванному итальянскому девелоперу, который хотел сделать там курорт, но обанкротился. Теперь муниципалитет Венеции выставил остров на продажу.

Don't know what 2.2m euros gets you in London these days, but in Venice it gets you a private island with house, vineyard and orchard, five minutes from Venice island. (That's a million off last year's price after no buyer came forward) https://t.co/MZDWcwFFjM — Tom Kington (@tomkington) February 13, 2020

Остров Тессера пытаются не в первый раз – во второй. До этого его выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро, и на него не нашлось покупателей. А за последние годы в Венецианской лагуне были проданы два острова – Сан-Клементе и Сакка-Сессола, на которых новые владельцы построили отели. Всего же в Венецианской лагуне более 100 островов.