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Остров Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу: цена – от €2 млн

15.02.2020 18:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Италии на продажу выставили один из островов Венецианской лагуны, пишет The Times. Его можно купить через аукцион, который пройдет 3 марта. Стартовая цена – 2,2 миллиона евро. 

Речь идет о маленьком острове Тессера (всего 4,1 тысяча квадратных метров), на котором есть несколько зданий и небольшой ангар для лодок. Остров находится рядом с Мурано и в паре минут пути на катере от аэропорта. Раньше на нем размещался военный гарнизон, затем Тессера принадлежал неназванному итальянскому девелоперу, который хотел сделать там курорт, но обанкротился. Теперь муниципалитет Венеции выставил остров на продажу.

Остров Тессера пытаются не в первый раз – во второй. До этого его выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро, и на него не нашлось покупателей. А за последние годы в Венецианской лагуне были проданы два острова – Сан-Клементе и Сакка-Сессола, на которых новые владельцы построили отели. Всего же в Венецианской лагуне более 100 островов.

 
 
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В Италии на продажу выставили один из островов Венецианской лагуны, пишет The Times. Его можно купить через аукцион, который пройдет 3 марта. Стартовая цена – 2,2...
 
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