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Россиянин Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону, Смольский - в топ-15
Источник материала: Tut.by
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Логинов (0+0) прошел всю дистанцию без промахов, опередив француза Кента Фийон-Майе (1+0) на шесть секунд.
Мартен Фуркад (0+0) стал третьим, опередив братьев Тарьей (0+0) и Йоханнеса Бё (1+0).
Отличную гонку провел белорус Антон Смольский (0+0), который стал 15-м.
Роман Елетнов (1+0) занял 32-е место, Никита Лобастов (0+0) стал 36-м, Сергей Бочарников (3+1) - 86-м.
В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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