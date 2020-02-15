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Общий фармацевтический рынок ЕАЭС: какую выгоду получат граждане

15.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 2017 года в ЕАЭС действуют общие правила обращения лекарств и медицинских изделий. В 2018 году была создана информационная база фармацевтического рынка союза. В 2019-м в ЕАЭС началась перерегистрация лекарств по единым правилам. Следующим шагом станет введение единой электронной маркировки лекарств.

Формирование евразийского рынка лекарств и медизделий должно завершиться в 2025 году. Плюсы общего рынка будут обсуждаться на 11-м фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ. Форум откроется 26 февраля в Москве. Его участниками станут более 350 специалистов.

В ЕАЭС формируется общий фармацевтический рынок. Что выиграют покупатели лекарств и медизделий от общего фармрынка ЕАЭС, в эфире телеканала «МИР 24» пояснили, заместителем директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Джаныл Джусупова и директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Сергей Марченко.

- С 2016 года начал работать общий рынок лекарственных средств. Сколько лекарственных препаратов в настоящее время зарегистрировано?

Джаныл Джусупова: По правилам ЕАЭС зарегистрировано 26 препаратов. Заявок – более 160. Первую заявку и регистрацию провел Казахстан. На сегодняшний день лидирует Российская Федерация. Переходный период заканчивает 31 декабря 2025 года. Регистрация идет очень интенсивно.

- Среди лекарств, зарегистрированных под евразийским брендом, много белорусских?

Сергей Марченко: В Беларуси на рассмотрении белорусских препаратов в настоящее время нет. Но они готовятся, проходят консультации, заинтересованность, конечно, есть. Все зависит от желания участников рынка и производителей. В Беларуси сейчас более тысячи препаратов отечественного производства. Вероятно, какая-то доля из них будет регистрироваться по общим правилам ЕАЭС.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.



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Эксперты рассказали, сколько лекарственных препаратов уже зарегистрировано по общим правилам и как идет эта работа.
 
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