Зеленский назвал количество плененных украинцев

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В плену на неподконтрольных Киеву территориях остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ, заявил во время своего выступления в Мюнхене Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности во время своего выступления заявил, что в плену сепаратистов на неподконтрольной Украине территории на Донбассе остаются более 200 украинцев. Глава государства добавил, что еще 100 человек, среди которых и украинцы и крымские татары, удерживаются российскими властями в Крыму.





"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - заявил Зеленский.





Напомним, что президент Украины пребывает с двухдневным визитом в Германии. В частности, он в субботу, 15 февраля, принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.



