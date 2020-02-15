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Заправки в Гродненской области не доливали бензин покупателям

15.02.2020 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госстандарт проверил их и выяснил, что водителям вместо 50 литров топлива бак заправляли на 49,9 литра

В декабре прошлого года и в январе 2020 года инспекция Госстандарта провела мониторинги автозаправок в Гродненской области, пишет kp.by
Специалисты выясняли, качественное ли топливо там наливают и в достаточном ли объеме. По качеству вопросов не возникло, а вот по количеству были. Оказалось, что на автозаправках белорусской дочки «Лукойл» в Лиде и Лидском районе топливо водителям не доливали. Тоже самое – на заправке «Юнайтед компани» в Ошмянском районе.

В общей сложности 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую. В итоге потребителю не доливали от 60 до 100 мл на каждые 50 литров топлива.

- По результатам надзорных мероприятий Гродненской областной инспекцией Госстандарта названным субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений, - говорится в сообщении на сайте Госстандарта.

КСТАТИ

В начале февраля на нескольких заправках «Лукойл» в Беларуси ввели лимиты на покупку топлива – не более 100 литров «в руки». В белорусском офисе «Лукойл» признали, что вынуждены были ввести ограничения на продажу дизельного топлива из-за нехватки сырья. Однако в «Белнефтехиме» ограничения на продажу топлива водителям назвали информационным вбросом и пояснили, что никаких поручений на это не давали. Сейчас концерн собирается проводить разбирательство и выяснить, что же это было.
 
 
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Госстандарт проверил их и выяснил, что водителям вместо 50 литров топлива бак заправляли на 49,9 литра
 
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