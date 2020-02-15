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«И всё – это зазвучало». Мотульский рассказал, почему Короткевича нужно читать на белорусском
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Вадим Щеглов:
Роман Мотульский:
Также в интервью Роман Мотульский рассказал:
– как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина
– о необычном хобби – изготовлении мебели
– почему хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить
– с какого возраста рекомендует ходить в библиотеку
Кроме того, показал самые ценные книги, которые есть в Национальной библиотеке Беларуси.
Смотрите 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы отлично владеете несколькими...
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