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«И всё – это зазвучало». Мотульский рассказал, почему Короткевича нужно читать на белорусском

15.02.2020 19:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы отлично владеете несколькими иностранными языками: немецким, украинским.

«И всё – это зазвучало». Мотульский рассказал, почему Короткевича нужно читать на белорусском

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Каким-то хуже, каким-то лучше.

Вадим Щеглов:
Вы читаете Гёте и Шевченко в оригинале?

Роман Мотульский:
Да. Если можно читать в оригинале, всегда читаю в оригинале. Первую книгу на белорусском языке я прочитал Короткевича: «Дзікае паляванне караля Стаха». Первый вариант тогда ещё не коллеги, библиотекари предложили мне на русском языке. Я начал читать и, как говорят музыканты, вот всё хорошо, но что-то не играет, не звучит никак-никак-никак. Вот книга никак – эта мелодия не звучит. И я на следующий день взял Короткевича на оригинальном белорусском языке, и всё – это зазвучало.

Также в интервью Роман Мотульский рассказал:

– как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина

– о необычном хобби – изготовлении мебели

– почему хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить

– с какого возраста рекомендует ходить в библиотеку

Кроме того, показал самые ценные книги, которые есть в Национальной библиотеке Беларуси.

Смотрите 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Роман Мотульский

 
 
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы отлично владеете несколькими...
 
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