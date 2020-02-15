ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Откуда нам взять деньги на двойную оплату?» Дольщики «Тамбаза» вышли на пикет к Мингорисполкому

15.02.2020 18:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В субботу, 15 февраля, дольщики «Тамбаза» снова вышли с пикетом к Мингорисполкому.

«Откуда нам взять деньги на двойную оплату?» Дольщики «Тамбаза» вышли на пикет к Мингорисполкому
1 из 4
15 февраля на ступеньках Мингорисполкома собрались люди, которые участвовали в долевом строительстве квартир ЖК «Аркадия». Это уже шестая акция граждан, которые добиваются от властей, чтобы их права были защищены, а ситуация с жильем решена. После двух лет переписки с госорганами, которая не привела ни к каким изменениям, люди стали устраивать пикеты.

В декабре 2018 года Мингорисполком подписал решение забрать земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у фирмы «Тамбаз». Объект передали УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4».

#1#

Большинство дольщиков полностью оплатили квартиры по облигациям, однако остались ни с чем. Экс-глава «Тамбаза» Лев Хаютин конце прошлого года был осужден на шесть лет заключения, а новый застройщик потребовал новых оплат.

Главное требование пикетчиков - предоставить прозрачные расчеты новых цен строительства жилья и обоснование, почему цены выросли во много раз. Люди говорят, что не собираются останавливаться в своей борьбе, так как у них попросту нет выхода. Сегодня около Мингорисполкома присутствовало более 80 человек. Представители милиции следили за пикетом, но никаких действий не предпринимали. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 15 февраля, дольщики «Тамбаза» снова вышли с пикетом к Мингорисполкому.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сходите в бассейн и съешьте апельсин. Как ещё подбодрить себя в пасмурную погоду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика