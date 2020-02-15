|
Сходите в бассейн и съешьте апельсин. Как ещё подбодрить себя в пасмурную погоду
Источник материала: СТВ
Сезонная депрессия. До календарной весны осталось всего две недели, а настроение катится под откос. Который день белорусы видят за окном пасмурную погоду. По статистике, в Беларуси 175 дней в году проходят под серым небом, рассказали в программе
Марина Прохорова, психолог:
Вы ещё лежите в постели – настроить себя на то, что меня сегодня ждёт самый прекрасный день, я чувствую себя прекрасно и великолепно. И сегодня мне удастся всё, что я запланировала, даже больше. Бороться с негативным мышлением и пытаться строить положительные мыслеобразы. Аффирмации, установки – они работают, безусловно. Не забывать про своё здоровье: те же витаминчики, здоровое питание, цитрусовых побольше. И всё будет прекрасно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезонная депрессия. До календарной весны осталось всего две недели, а настроение катится под откос. Который день белорусы видят за окном пасмурную погоду. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)