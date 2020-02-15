В Раубичах создается запас снега для ЧЕ-2020

Под Минском заготовили 10 тысяч кубометров снега для предстоящего чемпиона Европы по биатлону.













передает телеканал "МИР 24". Соревнования экстренно перенесли в Беларусь из Эстонии, где сейчас аномально тепло,телеканал "МИР 24".





На территории спорткомплекса "Раубичи" заработала фабрика по производству осадков. Двое суток, пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва. Из намороженного снега сейчас готовят трассу. Если этого будет недостаточно, помочь готовы белорусские горнолыжные курорты.





Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси будет проходить второй год подряд. Первая гонка состоится 26 февраля.



