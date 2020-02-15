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В Раубичах создается запас снега для ЧЕ-2020

15.02.2020 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории спорткомплекса заработали фабрики по производству осадков

Под Минском заготовили 10 тысяч кубометров снега для предстоящего чемпиона Европы по биатлону.



Соревнования экстренно перенесли в Беларусь из Эстонии, где сейчас аномально тепло, передает телеканал "МИР 24".

На территории спорткомплекса "Раубичи" заработала фабрика по производству осадков. Двое суток, пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва. Из намороженного снега сейчас готовят трассу. Если этого будет недостаточно, помочь готовы белорусские горнолыжные курорты.

Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси будет проходить второй год подряд. Первая гонка состоится 26 февраля.
 
 
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На территории спорткомплекса заработали фабрики по производству осадков
 
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