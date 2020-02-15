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Турецкий сбор минское «Динамо» начинает с ничьи в матче против эстонского клуба
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» отправилось в Турцию на тренировочнй сбор и провело первый спарринг против эстонской «Левадии». Матч закончился со счетом 1:1.
«Динамо-Минск» — «Левадия» — 1:1
Голы: Бахар, 16; Комлов, 38.
Первый тайм: Руденок, Бручич, Чиж, Динга, Швецов, Риос, Олехнович, Козлов, Климович, Бахар, Шикавка.
Второй тайм: Шпаковский, ИНП, Халимончик, Родионов, Горопевшек, Шитов, Павлоски, Бородин, Шикавка (Лях, 62), Билоног, Климович.
Напомним, в первом матче на сборах в России
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Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют еще против московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».
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Минское «Динамо» отправилось в Турцию на тренировочнй сбор и провело первый спарринг против эстонской «Левадии». Матч закончился со счетом 1:1.
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