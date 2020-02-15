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Турецкий сбор минское «Динамо» начинает с ничьи в матче против эстонского клуба

15.02.2020 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» отправилось в Турцию на тренировочнй сбор и провело первый спарринг против эстонской «Левадии». Матч закончился со счетом 1:1.


Иван Бахар забил первый гол за «Динамо» на турецком сборе. Фото: ФК «Динамо» (Минск)

«Динамо-Минск» — «Левадия» — 1:1

Голы: Бахар, 16; Комлов, 38.

Первый тайм: Руденок, Бручич, Чиж, Динга, Швецов, Риос, Олехнович, Козлов, Климович, Бахар, Шикавка.

Второй тайм: Шпаковский, ИНП, Халимончик, Родионов, Горопевшек, Шитов, Павлоски, Бородин, Шикавка (Лях, 62), Билоног, Климович.

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик».

Команда 8 февраля в Минске сыграла против «Витебска», голов забито не было. А 11 февраля также безголевой ничьей завершился товарищеский матч против «Белшины».

Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют еще против московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».

Столичный клуб новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра на «Борисов-Арене».

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том, что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — не известно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар. Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос. Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка, став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником, двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов: защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски.

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минское «Динамо» отправилось в Турцию на тренировочнй сбор и провело первый спарринг против эстонской «Левадии». Матч закончился со счетом 1:1.
 
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