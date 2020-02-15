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Мартынов: стоит обратить внимание на движение БРСМовское в воинских коллективах – как в СССР на комсомол опирались в Вооружённых силах

15.02.2020 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Может быть, стоит, действительно, обратить внимание на движение БРСМовское в воинских коллективах. Именно молодёжи создавать ячейки те, которые будут работать. И где-то может быть, необходимо и со стороны командования Вооружённых сил обращать внимание и опираться на это. Ведь, вспомните, как было в Советском Союзе – комсомол, и как на это опирались в работе в Вооружённых силах на вот эти организации. Поэтому у нас, да, сегодня есть наглядный пример, есть БРСМ, есть молодёжь, есть те организации, которые могут работать. И если опираться, и какие нужды, какие-то вопросы решать, то, может быть, и спрашивать те интересы, которые существуют именно у молодёжи. И это использовать именно в этой сфере.

Мартынов: стоит обратить внимание на движение БРСМовское в воинских коллективах – как в СССР на комсомол опирались в Вооружённых силах

Люди в материале: Игорь Мартынов

 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»
 
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