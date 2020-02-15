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Мартынов: стоит обратить внимание на движение БРСМовское в воинских коллективах – как в СССР на комсомол опирались в Вооружённых силах
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Мартынов: стоит обратить внимание на движение БРСМовское в воинских коллективах – как в СССР на комсомол опирались в Вооружённых силах
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»
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