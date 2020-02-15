Участник демонстрации в Мюнхене чуть не сжег себя

Участник демонстрации в Мюнхене, которая проходит параллельно с конференцией по безопасности, облил себя бензином. Об этом сообщила 15 февраля мюнхенская полиция в Twitter.













"На демонстрации, которая была направлена против конференции, человек облил себя бензином и, держа в руке зажигалку, шел в направлении собравшихся. Полиция это заметила. Поджог был предотвращен", - говорится в сообщении.





Сообщается, что мотивы манифестанта неизвестны. Других подробностей инцидента ока нет.





В акции протеста, которую проводят организации левого толка, участвуют около 3 тыс. человек.



