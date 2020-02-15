|
Клишевич: «Сегодня каждый молодой человек в нашей стране должен уметь держать в руках автомат»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
И тогда это уже будет совсем другой расклад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)