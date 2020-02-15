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«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси к ветеранам Афганистана относятся с уважением. Как довод – в плен белорусы попадали реже всего. А вот с тем, кто освобождал советских шурави из лап террористов, познакомилась наша съёмочная группа.
Советская Красная звезда и звезда Героя Афганистана. Он прошёл через пекло самой больной «горячей» точки на теле послевоенной Беларуси. Афганистан. Его мужество было на высоте вершин Гиндукуша, а перипетии службы напоминали извилистые дороги перевала Саланг.
Из тысячи отбор проходили только три человека. Десятки тестов, тысячи головоломок. А уже потом – кузница разведчиков – это не эпитет, а реальное описание подготовки. Готовили защищать интересы Союза в любой точке мира. Для Гарькавого это стала нервная точка Ближнего Востока. Афганистан. Еще до того когда, о нём стали говорить вслух.
Геополитику изучали в разведшколе. Были в курсе всех конфликтов между родами и племенами этнически пёстрого, как восточный базар, Афганистана. Летоисчисление – от рождества Мухаммеда, а нравы, как и время, 14 век – Средневековье.
Хотя внешнеполитический курс куда более изощрённый. Политическими интересами Хафизулла Амин торговал, как опиумом в дукатах, из-под полы. На стол политбюро ложится план шторма 333. Среди участников – фамилия Гарькавый. В бой идут советский КГБ и спецназ ГРУ.
Владимир Гарькавый:
Это была первая гибридная война. Правители необузданного афганского народа военную помощь у Кремля просили 20 раз! В Афганистан входит ограниченный контингент, а Владимир Гарькавый, вернее немецкий эмиссар Вольф или проверенный мусульманин Нури в доверие моджахедов. Имена и легенды разные, но цель у офицера госбезопасности была одна: вытащить из плена наших ребят. И так четыре года.
Владимир Гарькавый:
Но самое страшное для европейца было видеть казни накачанных наркотиками воинов Аллаха.
Владимир Гарькавый:
Возмездие было совершено руками нашего земляка. Вот именно такие профессионалы-разведчики самую затяжную войну Советского Союза из интернациональной авантюры превратили в первую антитеррористическую операцию.
Владимир Гарькавый:
Там, где небо касается гор, коснулось и его сердца. Разведчик стал писателем. Владимир Гарькавый настолько постиг тонкости исламского мира, что востоковед-практик смог уговорить бизнесменов-мусульман помочь в восстановлении православной святыни Беларуси – Креста Евфросинии Полоцкой.
А свой крест наш земляк, наш герой вынес. Как бойцов из-за речки. Но память о таких храбрых шурави там до сих пор жива.
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Новости Беларуси. В Беларуси к ветеранам Афганистана относятся с уважением. Как довод – в плен белорусы попадали реже всего. А вот с тем, кто освобождал советских...
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