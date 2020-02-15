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«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

15.02.2020 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси к ветеранам Афганистана относятся с уважением. Как довод – в плен белорусы попадали реже всего. А вот с тем, кто освобождал советских шурави из лап террористов, познакомилась наша съёмочная группа.

О герое афганской войны, о том, кто создал новый облик понятия «чекист», о белорусском Джеймс Бонде – Евгений Пустовой.      

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Советская Красная звезда и звезда Героя Афганистана. Он прошёл через пекло самой больной «горячей» точки на теле послевоенной Беларуси. Афганистан. Его мужество было на высоте вершин Гиндукуша, а перипетии службы­ напоминали извилистые дороги перевала Саланг.   

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане


Владимир Гарькавый, ветеран КГБ, участник боевых действий в Афганистане:
Передо мной стояла очень специфическая задача, которую я до сих пор не могу озвучивать. Советником работал и всё.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане


В 70-е выпускник минского иняза попадет в поле зрения кадровиков госбезопасности, а затем на Лубянку. После школы КГБ – Балашиха. Альма-матер спецов нелегальной разведки. Мы восхищаемся киношной бравадой заграничных спецагентов, но вообще ничего не знаем о своих Бондах.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Из тысячи отбор проходили только три человека. Десятки тестов, тысячи головоломок. А уже потом – кузница разведчиков – это не эпитет, а реальное описание подготовки. Готовили защищать интересы Союза в любой точке мира. Для Гарькавого это стала нервная точка Ближнего Востока. Афганистан. Еще до того когда, о нём стали говорить вслух. 

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане


Владимир Гарькавый:
Накануне событий меня и еще двух человек в составе группы якобы геологов отправили в Афганистан. Мы изучали обстановку, наносили на карту все объекты, которые нам ставили как задачу.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Геополитику изучали в разведшколе. Были в курсе всех конфликтов между родами и племенами этнически пёстрого, как восточный базар, Афганистана. Летоисчисление – от рождества Мухаммеда, а нравы, как и время, 14 век – Средневековье.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Хотя внешнеполитический курс куда более изощрённый. Политическими интересами Хафизулла Амин торговал, как опиумом в дукатах, из-под полы. На стол политбюро ложится план шторма 333. Среди участников – фамилия Гарькавый. В бой идут советский КГБ и спецназ ГРУ.    

Владимир Гарькавый:
Там «Зенит-1» был, «Зенит-2» был и группа из главного разведывательного Министерства обороны, тогда Советского Союза «Гром».

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Это была первая гибридная война. Правители необузданного афганского народа военную помощь у Кремля просили 20 раз! В Афганистан входит ограниченный контингент, а Владимир Гарькавый, вернее немецкий эмиссар Вольф или проверенный мусульманин Нури в доверие моджахедов. Имена и легенды разные, но цель у офицера госбезопасности была одна: вытащить из плена наших ребят. И так четыре года.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Владимир Гарькавый: 
Моя первая миссия была по освобождению нашего белорусского парня Колоса. Он не понимал, что происходит, и когда его привели ко мне, я ему говорю: «Ты среди своих, не переживай!» У меня с собой фляжка была спиртного, я дал ему выпить, он выпил и зарыдал. Я освободил 6 человек из плена.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане


Порядок тогда держался  только на штыках необкатанных, но храбрых шурави. А вот нашего героя и местный слуга травил, и бомбы замаскированные подкладывали под машину, а в бандах вообще неверный жест – и провал. 

Но самое страшное для европейца было видеть казни накачанных наркотиками воинов Аллаха.

Владимир Гарькавый:
«Красный тюльпан» я четыре раза видел. Специалисты знают, что это такое. Это когда человека подвешивали живьем за ноги, накачивали наркотиками и пытали.            

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Возмездие было совершено руками нашего земляка. Вот именно такие профессионалы-разведчики самую затяжную войну Советского Союза из интернациональной авантюры превратили в первую антитеррористическую операцию.

Владимир Гарькавый:
Мы заложили взрывчатку, рядом находился склад с боеприпасами. И под удобным предлогом, чтобы нам живыми выйти, мы взорвали 17 человек.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

          
Чекист-полиглот о себе говорит мало и неохотно. Хотя рассказать может на немецком, фарси, пушту и дари. Некоторые подробности под грифом молчания до сих пор. Даже самый близкий человек – супруга – правду узнала спустя два десятилетия из книги.   

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

Там, где небо касается гор, коснулось и его сердца. Разведчик стал писателем. Владимир Гарькавый настолько постиг тонкости исламского мира, что востоковед-практик смог уговорить бизнесменов-мусульман помочь в восстановлении православной святыни Беларуси – Креста Евфросинии Полоцкой.

«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане

А свой крест наш земляк, наш герой вынес. Как бойцов из-за речки. Но память о таких  храбрых шурави там до сих пор жива. 

Люди в материале: Владимир Гарькавый, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси к ветеранам Афганистана относятся с уважением. Как довод – в плен белорусы попадали реже всего. А вот с тем, кто освобождал советских...
 
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