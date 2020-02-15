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«Он не заслуживает стоять здесь». Лидеры мирового биатлона разочарованы золотом Логинова
Источник материала: Tut.by
Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы
Напомним, что Александр Логинов ранее был дисквалифицирован за использование допинга. Российский биатлонист принимал ЭПО.
Своей победой он прервал антирекордную для России серию в 28 гонок подряд без подиумов.
После финиша у норвежцев братьев Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона спросили, что они думают о виктории Логинова. Как сообщает «
Йоханнес Бё: «На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно».
Тарьей Бё: «Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг.
По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия
Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы».
Себастьян Самуэльссон: «Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона.
У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать».
Мартен Фуркад: «Был бы счастлив, если бы сегодня вечером услышал гимн Франции. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений»
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Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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