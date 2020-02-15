ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он не заслуживает стоять здесь». Лидеры мирового биатлона разочарованы золотом Логинова

15.02.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.


Фото: Reuters

Напомним, что Александр Логинов ранее был дисквалифицирован за использование допинга. Российский биатлонист принимал ЭПО.

Своей победой он прервал антирекордную для России серию в 28 гонок подряд без подиумов.

После финиша у норвежцев братьев Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона спросили, что они думают о виктории Логинова. Как сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на NRK, скандинавы были явно недовольны.

Йоханнес Бё: «На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно».

Тарьей Бё: «Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг.

По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь.

Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы».

Себастьян Самуэльссон: «Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать».

Мартен Фуркад: «Был бы счастлив, если бы сегодня вечером услышал гимн Франции. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Он выпил и зарыдал». Реальная история белорусского Джеймса Бонда в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика