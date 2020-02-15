«Он не заслуживает стоять здесь». Лидеры мирового биатлона разочарованы золотом Логинова

Источник материала: Tut.by

Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.



Фото: Reuters

Напомним, что Александр Логинов ранее был дисквалифицирован за использование допинга. Российский биатлонист принимал ЭПО.

Своей победой он прервал антирекордную для России серию в 28 гонок подряд без подиумов.

После финиша у норвежцев братьев Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона спросили, что они думают о виктории Логинова. Как сообщает « Чемпионат.ком» со ссылкой на NRK, скандинавы были явно недовольны.

Йоханнес Бё: «На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно».

Тарьей Бё: «Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг.

По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках , и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь.

Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы».

Себастьян Самуэльссон: «Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать».

Мартен Фуркад: «Был бы счастлив, если бы сегодня вечером услышал гимн Франции. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений»