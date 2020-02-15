|
Гуськова выиграла выиграла этап Кубка мира в Москве
Источник материала: Tut.by
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира в Москве, Павел Дик заработал там же бронзу.
Вот как распределились места у женщин:
1. Анна Гуськова (Беларусь) – 95,46;
2. Лаура Пеел (Австралия) – 91,42;
3. Софья Алексеева (Россия) – 76,56.
И у мужчин:
1. Павел Кротов (Россия) – 137,50;
2. Ной Рот (Швейцария) – 129,36;
3. Павел Дик (Беларусь) – 112,18.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А Павел Дик взял бронзу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)