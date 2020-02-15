Юристы, журналисты и разработчики для Instagram: в купаловском вузе прошел первый съезд выпускников (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





22 февраля Гродненский государственный университет имени Янки Купалы отмечает солидную круглую дату – 80 лет со дня основания альма матер. Череда торжественных, культурных, научных мероприятий уже стартовала. Одним из таких событий, посвященных юбилею, стал первый съезд выпускников-«купаловцев».





Сегодня в стены своей альма-матер вернулись более 120 выпускнив, в разное время закончивших гродненский университет. Все они — представители самых разных профессий. Несмотря на все, этих удивительных мужчин и женщин объединяют две важные вещи: успешность в своем деле, а также любовь к университету, который помог сделать им первый шаг на пути к своему призванию.







Многие делегаты съезда окончили купаловский вуз больше 30 лет назад, но сегодня они прежде всего вспоминали о своих студенческих временах. Вспоминали с улыбкой и ностальгией, и каждый признавался: студенческие годы стали лучшими в их жизни. Председатель Гродненского областного суда Александр Корзун не стал исключением:





– Я закончил купаловский университет в 1987 году, с тех пор прошло уже 32 года, но до сих пор вспоминаем добрым словом нашу альма-матер. Знаете, годы работы приносят что-то свое, но студенческие годы – самые лучшие в жизни каждого. Хочется пожелать нашим преподавателям профессиональных успехов, а также преуспеть в подготовке кадров, ведь в стране ценят грамотных молодых специалистов, преданных своему делу и стране.









Для кого-то университет стал не только площадкой для профессионального роста, но и местом, где он нашел личное счастье. Об этом рассказал Павел Сухоруков, главный редактор издательского дома «Звязда»:





– Амаль што трыццаць гадоў таму я паступіў у Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт. Зразумела, што я ўжо не такі малады, як раней, а са сталасцю прыходзіць разуменнне, што лепшымі ў тваім жыцці былі студэнцкія гады. Для мяне – асабліва, бо на гістарычным факультэце я сустрэў сваю жонку. Мы закахаліся, і з таго часу ужо дваццаць пяць гадоў разам.

Асаблівасць у тым, што наш базіс як прафесіяналаў, сацыяльных асобаў, фарміруецца якраз падчас студэнцтва. Усе тое, чаго ты зараз каштуеш, было складзена тады. Таму я з вялікім задавальненнем вяртаюся ў універсітэт, сустракаюся са студэнтамі. Бачу, як ён змяняецца, і толькі ў лепшы бок. Гэта ва ўсіх сэнсах сучасная вышэйшая навучальная ўстанова, таму ганаруся тым, што калісьці я тут вучыўся.







За 80 лет университет претерпел множество обновлений и изменений, но одно осталось неизменным – качество уровня образования, которое получает любой студент-купаловец. В остальном, уверен бывший министр образования Республики Беларусь, а ныне ректор Международного государственного экологического университета имени Сахарова Сергей Маскевич, университет не просто держит марку, а даже опережает время:





– Я никогда не расставался с университетом: здесь работают мои ученики, реализуются научные проекты. Я не каждый день бываю здесь физически, но в виртуальном пространстве постоянно на связи. Как сильно изменился купаловский университет? Очень сильно. Меня не покидает ощущение, что он опережает время. Если ты хочешь узнать, что будет завтра, то в нашем университете это уже достаточно давно воплотили в жизнь. Это отмечал не только я, но и Глава государства, который посещал с визитом Гродненский государственный университет, и каждый министр образования. Удельный вес вуза в нашей системе образования повышается из года в год.









Сегодняшний съезд действительно собрал людей самых разных возрастов и профессий, однако каждый из них добился успеха на своем поприще. Программист Евгений Невгень окончил купаловский вуз шесть лет назад и стал преуспевающим IT-специалистом мирового класса. Об этом свидетельствует хотя бы то, что его разработку в свое время купила Facebook, и теперь миллионы пользователей используют приложение выпускника Гродненского госуниверситета при создании своих сторис в Instagram:





– Рад был вернуться в университет, вновь увидеть преподавателей, которые в свое время очень мне помогли в моем становлении. Приятно здесь увидеть студентов с горящими глазами, которые через несколько лет будут стоять на этом месте и давать интервью вместо меня, – улыбается Евгений.

Сегодняшнее собрание выпускников напоминало даже не встречу старых друзей и знакомых, а скорее воссоединение большой семьи. Это подчеркнула и ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко:





– Самое большое достижение университета – это успехи его выпускников. Для этого и существуют вузы – чтобы раскрывать и реализовать потенциал тех студентов, которые здесь учатся. Идея объединить выпускников разных лет и разных факультетов в рамках празднования 80-летия университета появилась у ассоциации выпускников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, и такой съезд мы проводим впервые. — отметила Ирина Китурко. — Сегодняшнее мероприятие для меня важно не только как для ректора, но и как выпускника университета. Моя родная альма-матер сегодня собрала купаловцев разных профессий и разных возрастов. Хочется, чтобы делегаты съезда считали, что они пришли не в гости, а вернулись домой, в свою большую купаловскую семью.









Результаты работы съезда заложили прочный фундамент дальнейшего сотрудничества выпускников с Гродненским государственным университетом. Помимо принятия дорожной карты Ассоциации выпускников ГрГУ имени Янки Купалы, съезд разработал план проведения совместных мастер-классов и ворк-шопов с целью повышения квалификации сотрудников вуза. В ближайшем будущем будет реализована концепция «Образование через всю жизнь», которая позволит сопровождать студентов университета и после окончания вуза. За первым таким съездом непременно последует и второй: выпускники единогласно решили, что подобное мероприятие будет проходить в стенах купаловского вуза не реже, чем раз в пять лет.

Виктор МОХАНЬ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/