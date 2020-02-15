Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнер в ведении войны в Ливии

lenta.ru Об этом сообщает телеканал NTV, публикующий фрагменты интервью с турецким лидером, пишет





В беседе журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.





«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с "Вагнером"]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — сказал он.









В январе 2020 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном присутствии российских наемников в Ливии. По его словам, если там и присутствуют граждане нашей страны, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.





ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.



