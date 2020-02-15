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«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

15.02.2020 20:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какую роль Вы определяете для себя как самую успешную? Вот Вы прямо гордитесь, довольны собой? Я понимаю, что до конца быть довольным невозможно.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Да, это вопрос такой... Знаете, наверное, я не отвечу Вам в плане, где я прямо довольна собой. Есть спектакли, которые удаются. Вот тогда ты собой доволен. И то у артистов есть такая, например, интересная штука – считается, если тебе понравилось, как ты сыграл – значит, ты сыграл плохо. А вот если тебе не понравилось – значит кому-то, наоборот, запало. Поэтому по ролям, наверное, я бы не стала так говорить.

Есть у меня спектакль в «Территории мюзикла», в театре другом. Там – «Собака на сене», я играю Диану. И, конечно, эта роль доставляет просто удовольствие. Она просто такая – там можно сыграть плохо, безусловно. Но ты просто играешь её в кайф.

«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

Люди в материале: Юлия Шпилевская

 
 
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какую роль Вы определяете для себя как самую успешную? Вот Вы прямо...
 
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