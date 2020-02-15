Источник материала: Новости Волковыска

Розничные цены на автомобильное топливо повысятся на одну копейку 16 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Это уже седьмое подорожание в 2020 году.

С воскресенья на АЗС Беларуси топливо будет стоить:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка;

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка;

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки;

дизельное топливо – 1 рубль 81 копейка.

Предыдущее повышение было неделю назад.

На этот раз концерн "Белнефтехим" объяснил подорожание "продолжающейся тенденцией снижения курса национальной валюты". Действительно, с начала года белорусский рубль упал по отношению к доллару на 4%.